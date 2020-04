Anrufe In Cloppenburg: Falsche Polizisten fragen nach Wertgegenständen

Cloppenburg Zu insgesamt drei Anrufen von falschen Polizeibeamten bei möglichen Opfern ist es am Montag im Laufe des Vormittags gekommen. Die Täter gaben am Telefon vor, dass man eine Einbrecherbande gefasst habe und die Opfer potenzielle Ziele der Täter seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Im Laufe des Gespräches versuchten die Täter dann die Opfer insbesondere über Wertgegenstände auszufragen. Alle Angerufenen beendeten die Telefonate bevor die Täter an Informationen gelangen konnten.

Ohne Führerschein

Außerdem stoppte die Polizei zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis. Ein 26-jähriger Cloppenburger wurde am Samstag gegen 14.45 Uhr von der Polizei mit einem Auto in Cappeln erwischt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet ein Strafverfahren. Genauso erging es einem 38-jährigem Cloppenburger, der um 16.20 Uhr in Cloppenburg in seinem Auto kontrolliert wurde.

Fahrräder gestohlen

Drei Fahrräder hat ein Unbekannter am Sonntag gegen 14.45 Uhr an der Cloppenburger Osterstraße geklaut. Der Tatort lag im Bereich eines dortigen Nagelstudios. Abtransportiert wurden die Räder mit einem weißen Transporter, der das Kennzeichenfragment DEL-X gehabt haben soll. Der Tatverdächtige wurde als circa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben und soll etwa 1,88 Meter groß gewesen sein. Er hatte nach hinten gegelte, graue Haare und trug ein graues T-Shirt. Bei den geklauten Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Hollandrad des Herstellers Van de Falk, ein schwarz-mattes Herrenrad des Herstellers Kalkhoff sowie ein grün-metallic Damenrad des Herstellers Van de Falk. Eine Zeuge beobachtete den Diebstahl, eine sofort eingeleitete Fahndung führte laut Polizeiangaben nicht zum Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

Betäubungsmitteleinfluss

Unter Betäubungsmitteleinfluss soll am Samstag um 10 Uhr ein 29-jähriger Cloppenburger Auto gefahren sein. Er wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Cloppenburg kontrolliert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Werkzeug gestohlen

Einen Einbruch an der Straße „Am Galgenmoor“ in Cloppenburg in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, meldet die Polizei. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt und nahmen Werkzeug mit. Zeugenhinweise an die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00.