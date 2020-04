Arbeiten Zwischen Cloppenburg Und Essen: Jetzt sind hier Busse statt Nordwest-Bahn im Einsatz

Cloppenburg Aufgrund von Bahnübergangsarbeiten kommt es von Freitag, 3. April, bis Sonntag, 5. April, zu Zugausfällen der RE18 zwischen Cloppenburg und Essen (Oldb). Die Nordwest-Bahn ersetzt die Fahrten durch einen Schienenersatzverkehr. Richtung Essen fahren die Busse immer zur Minute 44 in Cloppenburg ab und somit 38 Minuten später als die reguläre Zugfahrt. Essen wird immer zur Minute 6 erreicht und somit 50 Minuten später als die reguläre Zugfahrt.

Ausnahmen: Der Bus am Samstag für die Zugverbindung um 6.06 Uhr fährt um 6.48 Uhr und somit 42 Minuten später als der reguläre Zug. Ankunft in Essen ist um 7.10 Uhr – 54 Minuten später als regulär. Der Bus anstelle der Zugverbindung um 23.06 Uhr fährt um 23.15 Uhr ab Cloppenburg. Da durch die längere Fahrtzeit des Busses in Essen die letzte Zugfahrt weiter in Richtung Osnabrück Hbf nicht erreicht werden kann, fährt dieser Bus mit allen Unterwegshalten weiter bis Osnabrück Hauptbahnhof (Ankunft: 0.59 Uhr).

Ab Essen fahren die Busse immer zur Minute 55 in Essen in Richtung Cloppenburg ab. Ankunft in Cloppenburg ist immer zur Minute 17 – 23 Minuten später. Ausnahmen: Die erste Verbindung von Osnabrück Hbf nach Cloppenburg wird am Samstag und Sonntag durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Der Bus fährt ab Osnabrück Hbf um 5.12 Uhr und somit 49 Minuten früher als die reguläre Zugfahrt. Die Busse um 22.51 Uhr und 23.51 Uhr fahren fünf Minuten später ab als die reguläre Zugfahrt. Cloppenburg wird jeweils um 23.13 Uhr und 0.13 Uhr erreicht. Bei der Busfahrt um 23.51 Uhr ab Essen besteht kein Anschluss in Cloppenburg weiter Richtung Oldenburg Hauptbahnhof