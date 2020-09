Auf Das Handy Geschaut?: Unfall auf B 72 nur knapp verhindert

Charlottendorf-West

Fernsehsendung „frag Doch Mal Die Maus“ Neunjährige aus Wardenburg bringt Promis ins Grübeln

Als Fragekind in der Fernsehsendung „Frag doch mal die Maus“ wird am 3. Oktober Paula Tapken aus Wardenburg zu sehen sein. Hier erzählt sie, mit welcher Frage sie die Promis ins Grübeln bringen will.