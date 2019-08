Cloppenburg Wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 27 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte im März dieses Jahres ein Ehepaar verprügelt, die schwangere Ehefrau zu Boden geschubst und einen Polizisten gebissen. Das war eine teure Nacht. Neben der Geldstrafe kommen auf den Wüterich nun noch Schmerzensgeldforderungen, Krankenhauskosten, Verfahrenskosten und Einsatzkosten zu. Die Gesamtsumme dürfte weit über 10 000 Euro liegen.

Dabei soll Hintergrund des ganzen Geschehens ein Missverständnis gewesen sein. Am Tatabend wollte das Ehepaar eine Party in der Stadthalle besuchen. Es reiste mit dem Auto an. Ein letzter Parkplatz war ganz in der Nähe der Halle gefunden, nur noch nicht sofort befahrbar.

Mitten in der Parkbucht stand ein leeres Bierglas. Der Ehemann war nun ausgestiegen, um das Glas zur Seite zu stellen. Jetzt trat der Angeklagte auf den Plan. Er will der Meinung gewesen sein, dass das Ehepaar das leere Bierglas aus dem Auto geworfen hatte. Das hatte ihn so empört, dass er nun auf den Ehemann einschlug.

Und als die schwangere Ehefrau ihrem Mann zur Hilfe eilte, wurde sie von dem Angeklagten brutal zu Boden geschubst. Sechs Polizeibeamte waren nötig, um den Wüterich zu fixieren. Noch im Streifenwagen hatte er um sich geschlagen und einen Beamten gebissen. Der Beamte trug Gummihandschuhe. Weil die aber etwas zu groß waren, hatte der Angeklagte nur ins Gummi gebissen. Über die Nacht zeigte sich der Angeklagte schockiert. Er war stark betrunken gewesen und konnte sich an nichts mehr erinnern. Er hat sich entschuldigt.

Der Ehemann, der von dem Angeklagten zusammengeschlagen worden war, hatte Knochenabsplitterungen davongetragen. Das muss teuer operiert werden. Die Kosten und alle weiteren Kosten muss nun der Angeklagte tragen. Strafschärfend wirkte sich die Attacke auf die Schwangere aus.