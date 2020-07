Prozess: Drogenübergabe fliegt in Schneiderkrug auf

Cloppenburg /Bakum /Oldenburg Im Prozess gegen die beiden 30 und 45 Jahre alten Männer aus Bakum und Cloppenburg beziehungsweise Delmenhorst, die sich wegen Drogenkurierfahrten und Handeltreibens mit Rauschgift im großen Stil vor dem Oldenburger Landgericht verantworten mussten, ist der jüngere Angeklagte am Freitag zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Verfahren gegen den älteren Angeklagten, der in Cloppenburg und Delmenhorst zwei Drogenwohnungen unterhielt, wurde vom Hauptverfahren abgetrennt. Er soll zunächst psychiatrisch begutachtet werden. Es geht um die Frage, inwieweit der drogenabhängige 45-Jährige schuldfähig ist und ob er in die geschlossene Entziehungsanstalt eingewiesen werden muss.

Der 45-Jährige hatte in Cloppenburg und Delmenhorst im großen Stil mit Kokain Handel getrieben. Sollte er voll schuldfähig sein, hat er eine sehr hohe Strafe zu erwarten. Dass der 30-Jährige aus Bakum dagegen vergleichsweise noch glimpflich davongekommen ist, liegt an dem Umstand, dass er für den 45-jährigen Hauptangeklagten nur eine Drogenkurierfahrt unternommen hatte. Er hatte dem 45-Jährigen 150 Gramm Kokain aus Bremen verschafft.

Dieses Rauschgift gelangte aber nicht mehr in den Handel. Bei der Übergabe der Drogen auf einem Rastplatz in Schneiderkrug griff ein Sonderkommando der Polizei zu. Der 30-Jährige aus Bakum war zwar nur wegen einer Tat angeklagt, das Gericht mutmaßte aber, dass er doch mehr auf dem Kerbholz hat. Zu geheimnisvoll sei die Sprache der beiden gut vernetzten Angeklagten gewesen, so der Vorsitzende Richter am Freitag. Dem Gericht lagen mehrere Protokolle aus einer Telefonüberwachung vor. Die Polizei hatte die Geheimsprache entschlüsselt. Mit „vier Paar Fußballschuhe“ waren 80 Gramm Kokain gemeint.