Bande In Stapelfeld Auf Frischer Tat Ertappt: Paletten-Diebstahl: 400.000 Euro Schaden

Cloppenburg Nach langwierigen Ermittlungen ist es der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta offenbar gelungen, eine Diebesbande auf frischer Tat zu erwischen. Diese habe sich auf den Diebstahl von so genannten „H 1“ Hygienepaletten in großer Stückzahl spezialisiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In der Nacht zu Samstag beobachteten die Beamten die Täter dabei, wie sie ein Gewerbeobjekt im Industriegebiet „Stapelfeld“ bei Cloppenburg aufsuchten und dort gelagerte H 1 Paletten in einen Transporter verluden. Auf dem Abtransportwege schlugen die Observationskräfte der Polizei zu und nahmen insgesamt vier Personen im Alter von 19 bis 39 Jahren fest.

Vorausgegangen waren umfangreiche und operative Maßnahmen wegen einer Serie von Einbrüchen seit Anfang 2019 in vornehmlich lebensmittelverarbeitenden sowie plastikteileherstellenden Betrieben in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Oldenburg sowie dem Landkreis Emsland. Außerdem waren mehrere Firmen in Beelen und Versmold (Nordrhein-Westfalen) betroffen. Die Schadenssumme bei 40 Taten beläuft sich auf annähernd 400 000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde gegen den 39-jährigen mutmaßlichen Haupttäter vom Amtsgericht Oldenburg ein U-Haftbefehl erlassen.