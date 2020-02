Cloppenburg Nur noch bis Ende Februar dürfen außerhalb des Waldes oder außerhalb von gärtnerisch genutzten Grundflächen Bäume, Hecken und Gebüsche abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden. Von diesen Regelungen, die im Bundesnaturschutzgesetz zum allgemeinen Biotopschutz stehen, ist auch die Cloppenburger Stadtverwaltung betroffen. Bauamtsamtleiter Armin Nöh stellte nun im Bau- und Verkehrsausschuss eine Liste mit Bäumen vor, die noch bis zum 29. Februar im Stadtgebiet gefällt werden sollen.

• Löninger Straße

Wegen des Ausbaus des Radwegs entlang der Löninger Straße müssen stadtauswärts auf der Nordseite zu den Grundstücken hin neun Bäume gefällt werden. Die Allee bleibt erhalten, die Eichen bleiben somit stehen.

• Ambührener Weg

Die Y-Kreuzung an der Stalfördener Straße/Ambührener Weg ist schon seit Jahren ein Unfallschwerpunkt, der schon einige Schwerverletzte gefordert hat. Dort soll nun aus Gründen der Verkehrssicherheit eine echte Kreuzung gebaut werden. Deshalb muss ein älterer Eichenbaum in dem Bereich gefällt werden.

• Soeste/Krankenhaus

In diesem Jahr soll nun endlich mit dem Bau der Soestenbrücke beim Krankenhaus begonnen werden – ein erster Schritt zur rückwärtigen Erschließung des Krankenhauses. Zu diesem Zweck werden die Baumbögen und der Aufwuchs in diesem Bereich entfernt. Die Arbeiten beginnen am Montag und dauern circa eine Woche. Deshalb wird der Soeste-Radweg entlang entlang des Bürgermeister-Heukamp-Parkplatzes auf Höhe der Straße Am Krankenhaus voll gesperrt.

• Andreas-Sporthalle

Die Hybridpappeln an der St.-Andreas-Sporthalle werden verschwinden, weil sie ihr Endalter erreicht haben. Dies habe ein Sachverständiger empfohlen, so Bauamtsleiter Nöh. Es seien keine Tiere gefährdet. Die Pappeln habe man nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt, um sie einmal als Feuerholz zu verwenden. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Arbeiten beginnen am Montag und dauern circa eine Woche. Deshalb wird der Radweg – entlang der Soeste von der Soestenstraße bis Höhe Jenaer Straße/Dechant-Brust-Straße einschließlich der Fußgängerbrücke – für eine Woche gesperrt.

• Rathaus-Vorplatz

Der Bergahorn vor dem neuen Rathaus-Eingang hätte bereits 2015 gefällt werden sollen – so sah es zumindest ein seinerzeit gefertigtes Gutachten vor. Inzwischen – so Nöh – sei der Baum seit drei Jahren von einem Pilz befallen, deshalb werfe er auch die Rinde ab. Baumerhaltende Maßnahmen – wie noch vor vier Jahren – seien diesmal nicht mehr zu rechtfertigen. Nöh: „Ich bin froh, dass er bei den jüngsten beiden Stürmen kein Laub trug, ansonsten wäre er wahrscheinlich umgefallen.“

Der Baum vor dem Rathaus – so Ausschussmitglied Professor Dr. Lucien Olivier (CDU) – sei ein Mahnmal für den Wahnsinn, der in Deutschland mit Bäumen betrieben werde. „Die Bäume pflegen und päppeln wir, am Straßenrand werden sie immer dicker und fester, wo sie Menschen gefährden und eigentlich nichts zu suchen haben.“ Bäume gehörten in den Wald.