Cloppenburg Komplett ausgebrannt ist das Auto eines 72 Jahre alten Mannes am Freitagabend auf dem Seitenstreifen der A 1.

Der Fahrer hatte gegen 20.30 Uhr Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt. Er hielt in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg in der Gemeinde Emstek an. Nachdem er sein Auto verlassen und die Feuerwehr benachrichtigt hatte, geriet das Fahrzeug in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten war die Anschlussstelle Cloppenburg in Fahrtrichtung Hamburg bis 21.45 Uhr voll gesperrt. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.