Cloppenburg Wegen Diebstahls in mehreren Fällen muss sich seit Freitag ein Cloppenburger (41) in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, älteren Damen die Handtaschen aus den Fahrradkörben entwendet zu haben. Der schwerste Fall der Anklage datiert vom 19. September 2015. Damals hatte der Angeklagte eine 91-jährige – fast erblindete – Seniorin in deren Haus in Cloppenburg überfallen.

Nachdem er geklopft hatte, hatte die betagte Dame nichts ahnend die Tür geöffnet. Sie konnte den Angeklagten zwar nicht erkennen, hatte plötzlich aber nichts Gutes mehr erwartet. Sie wich zurück und stürzte dabei zu Boden. Das hatte der 41-Jährige genutzt, um die Seniorin zu bestehlen. Der Angeklagte ist drogenabhängig. Der Suchtdruck war am Tattag so groß gewesen, dass der 41-Jährige vor den dreistesten Taten nicht mehr zurückschreckte.

In einem ersten Prozess hatte das Cloppenburger Amtsgericht den Angeklagten zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt. Strafverschärfend hatten sich u.a. die schlimmen Folgen der Tat ausgewirkt. Die 91-Jährige war schreckhaft geworden und hatte sich nur noch eingeschlossen. Trotzdem: Die knapp drei Jahre Gefängnis erschienen dem Angeklagten als eine zu hohe Strafe.

Um Pluspunkte zu sammeln, hat der Angeklagte mittlerweile ein Geständnis abgelegt. Er hat sich auch selbstständig um einen Therapieplatz bemüht. Ob das zu einer milderen Strafe führen kann, bleibt abzuwarten. Mitentscheidend ist, wie es der alten Dame, die der Angeklagte überfallen hatte, heute geht bzw. in der jüngsten Zeit ergangen ist. Sie selbst kann dazu nicht gehört werden. Ihr Sohn soll nun Auskunft geben. Das hatte er bereits im ersten Prozess getan. Der Prozess wird fortgesetzt.