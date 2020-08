Beschleunigtes Verfahren In Cloppenburg: 21-jähriger Schnapsdieb für sechs Monate hinter Gitter

Cloppenburg Nur drei Tage nach der Tat hat ein so genanntes beschleunigtes Verfahren einen 21-jährigen Schnapsdieb aus Cloppenburg für sechs Monate hinter Gitter gebracht. Das Cloppenburger Amtsgericht sprach den Angeklagten am Donnerstag des Diebstahls in vier Fällen schuldig und schickte ihn für sechs Monate ins Gefängnis. Die letzte Tat hatte der 21-Jährige am Montag begangen.

Ein „beschleunigtes Verfahren“ ist im deutschen Recht eine besondere Form eines Strafverfahrens. Es dient dazu, Straftaten mit einer einfachen Beweislage schnell zu verhandeln. Dabei steht in der Regel der Gedanke im Vordergrund, dass die Strafe der Tat auf dem Fuße folgen soll. Das soll einen Täter mehr beeindrucken als eine Verhandlungen mehrere Monate oder Jahre nach der Tat.

Im aktuellen Fall spielte aber noch ein anderer Gedanke mit. Der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz ist hochgradig heroinabhängig. Er benötigt das Rauschgift täglich. Das kann er sich aber nicht leisten. Und so stiehlt der Angeklagte in Cloppenburger Verbrauchermärkten massenhaft teure Spirituosen, um diese zu verkaufen. Mit dem Geld finanziert er seine Drogensucht.

Als der 21-Jährige am Montag dabei ertappt wurde, wie er acht Flaschen Schnaps stahl, war schnelles Handeln angesagt. Die Diebstähle hätten kein Ende genommen. Deswegen wurde sofort ein Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen. Und damit er nicht wieder auf freien Fuß kommt, wurde das beschleunigte Verfahren in die Wege geleitet. Die Rückfallgefahr war der Justiz zu groß gewesen. Wenn erst in einigen Monaten verhandelt worden und der Angeklagte auf freiem Fuß geblieben wäre, wären weitere Schnapsdiebstähle sicher gewesen. Das sollte auf jeden Fall verhindert werden.