Cloppenburg Wegen gewerbsmäßigen Betruges in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen Cloppenburger (25) zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte betreibt in Cloppenburg einen kleinen Handel mit Autoersatzteilen. Vieles bietet er im Internet an, Käufer aus ganz Deutschland bekundeten großes Interesse.

Vorkasse war zu entrichten. Doch wenn der Angeklagte das Geld der Kunden hatte, lieferte er den Feststellungen zufolge die Waren nicht aus.

Die Käufer hielt er lange hin – fast bis zu einem Jahr, wenn er denn überhaupt lieferte. Einem Kunden hatte er einfach seine Anschrift verschwiegen. Er sei mit der Buchhaltung überfordert gewesen, erklärte der Angeklagte seine Betrügereien. Der 25-Jährige ist nicht vorbestraft. Es gab aber schon einmal eine ähnliche Sache wie die, die jetzt verhandelt wurde. Im vorigen Jahr stand der Angeklagte wegen gleicher Taten vor Gericht. Damals wurde das Verfahren aber eingestellt, weil nicht geklärt werden konnte, ob der Angeklagte wirklich betrügen wollte.

Die neuen Fälle lassen nun nur noch diesen Schluss zu. Von dem ergaunerten Geld lebte der 25-Jährige. Ob er wirklich über die angepriesenen Autoteile verfügte oder nur so tat, konnte nicht gänzlich geklärt werden. Ein Kunde war nun „glücklich“. Der Mann kommt aus Süddeutschland und hatte bei dem Angeklagten zwei Autositze gekauft. Ein Jahr lang hat der Käufer auf seine bereits bezahlte Ware gewartet. Und er hätte wohl noch länger warten müssen, wenn nicht jetzt der Prozess gegen den Angeklagten stattgefunden hätte.

Der Käufer aus Süddeutschland musste in dem jetzigen Verfahren als Zeuge aussagen. Der Angeklagte ergriff diese Chance, um dem Zeugen die Autositze in die Hand zu drücken. Außerdem hatte er unmittelbar vor Prozessbeginn einem anderen Kunden bereits gezahlte Gelder zurücküberwiesen. Er wollte wohl Pluspunkte für sich sammeln. Viel genützt hat das aber nicht. Die Einsicht kam reichlich spät.