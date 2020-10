Betrugsversuche in Stadt Cloppenburg: Betrügerin ist am Telefon auf Bargeld aus

Cloppenburg Zu mehreren Betrugsversuchen am Telefon ist es am Mittwoch im Stadtgebiet Cloppenburg gekommen. Eine bislang unbekannte Täterin gab sich als Freundin oder Verwandte der Angerufenen aus und behauptete, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Zur Regulierung brauche sie mehrere tausend Euro.

Darüber hinaus fragte die Anruferin die Geschädigten über vorhandenes Bargeld im Haus aus. Eine 79-Jährige hatte bereits 5000 Euro von der Bank abgehoben, bevor sie Kontakt zu ihrer echten Freundin aufnahm und der Betrugsversuch aufflog. Im Rahmen der Fahndung konnten bislang keine Hinweise zu Tätern und Abholern erlangt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/18 60 0) entgegen. Sie selbst gibt Tipps: „Sollten Ihnen Anrufe von Bekannten oder Verwandten merkwürdig vorkommen, halten Sie Rücksprache mit anderen Verwandten oder Vertrauenspersonen. Lassen Sie sich niemals am Telefon zur Herausgabe von Bargeld oder zur Auskunft über Vermögensverhältnisse drängen.“ Weitere Infos unter: