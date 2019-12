Betrunken von Unfall geflüchtet

Cloppenburg Unter dem Alkoholeinfluss von 1,53 Promille hat ein 28-jähriger Autofahrer aus Molbergen am Sonnabend gegen 4.25 Uhr einen Verkehrsunfall in Cloppenburg verursacht. Nach Polizeiangaben kam er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ortsauswärts nach rechts von der Molberger Straße ab und prallte gegen einen Findling. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Währenddessen fing sein Auto Feuer. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg löschte das in Vollbrand stehende Auto unter schwerem Atemschutz. Der flüchtige Fahrzeugführer wurde unterdessen wenige Minuten später unverletzt von der Polizei Cloppenburg aufgegriffen. Er stand nicht nur deutlich unter Alkoholeinfluss, sondern hatte auch keinen Führerschein. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.