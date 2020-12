Blaulicht: 23-Jährige wird bei Auffahrunfall verletzt

Cloppenburg Ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten hat sich am Montag gegen 15.10 Uhr auf der Kreuzung zum Lankumer Ring/Emsteker Straße in Cloppenburg ereignet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Eine 48-jährige Garrelerin sowie eine 23-jährige Böselerin mussten verkehrsbedingt mit ihren Pkw vor einer Ampel warten. Dies erkannte ein 19-jähriger Löninger zu spät und fuhr auf das Fahrzeug, einen Skoda Fabia, der Böselerin auf, die verletzt wurde. Dadurch wurde der Skoda auf den Pkw, einen VW Polo, der 48-Jährigen geschoben.

• Zu einer Sachbeschädigung ist es zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Emsteker Straße in Cloppenburg gekommen. Ein Unbekannter beschädigte die Eingangstür einer Grundschule, so dass ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg ( Telefon 04471/ 18600) entgegen.

• Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, ist am Montag ein 41-jähriger Kleinkraftfahrer durch die Krankenhausstraße in Cloppenburg gefahren. Das Fehlen des Führerscheins wurde im Rahmen einer Polizeikontrolle gegen 8 Uhr festgestellt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.