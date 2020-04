Blaulicht: Auto steht in Herbergen im Carport in Flammen

Cloppenburg Bei einem schweren Verkehrsunfall in Peheim ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.40 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Vrees (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der 21-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Vreesner Straße in Richtung Peheim. Zwischen den beiden Einmündungen „Am Hasseford“ kam er kurz nach dem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links vor einen Baum. Der junge Mann wird durch den Aufprall schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer aufgrund von Alkoholbeeinflussung fahruntüchtig war, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von 10 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Garage in Flammen

Glück im Unglück hatte der Besitzer eines Hauses an der Löninger Straße in Herbergen. Gegen 16.20 Uhr ging am Freitag die Meldung bei der Essener Wehr ein, dass ein Auto in der Garage Feuer gefangen hatte. Die Wehr war kurze Zeit später mit rund 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen am Einsatzort. Da das Feuer auf das unmittelbar anliegende Wohnhaus überzugreifen drohte, rief Ortsbrandmeister Norbert Rump die Wehr Bevern zu Hilfe, die mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen kurz darauf eintraf.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Durch den schnellen Einsatz der Wehren konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Auch über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Wochenende noch keine Angaben machen.

Rotlicht missachtet

Eine 57-Jährige aus Emstek war am Freitag gegen 8.30 Uhr mit ihrem wagen auf der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg unterwegs. In Richtung Sevelter Straße missachtete sie nach Angaben der Polizei das Rotlicht einer Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein. Dort stieß sie mit dem Wagen einer 56-jährigen Cloppenburgerin zusammen. Es entstand nach ersten Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wird niemand.

Aus Kurve geflogen

Aus bislang unbekannter Ursache kam am bereits am Donnerstag gegen 17.50 Uhr ein 28-Jähriger aus Lastrup mit seinem Wagen in einer langgezogenen Linkskurve auf der Bunner Straße in Lastrup nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr nach Angaben der Polizei die Berme, beschädigte einen Zaun, ein Gemeindeschild und ein Straßennamensschild. Er blieb unverletzt.

Mofa gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 15 April, bis Donnerstag, 16. April, entwendeten unbekannte Täter ein in Cloppenburg am Herzog-Erich-Ring verschlossenes Mofa, KTM Pony, mit dem Versicherungskennzeichen 914 BMS. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Pedelec wieder da

Bereits am Donnerstag wurde ein hochwertige Mountainbike Pedelec der Marke CUBE entwendet, dass am „Alter Emsteker Weg" abgestellt war. Am Samstag tauchte das Rad in derselben Straße wieder auf. Vermutlich wurde das Pedelec unbefugt in Gebrauch genommen, teilte die Polizei mit. Wer eine Person mit diesem Fahrrad im besagten Zeitraum gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

Unter Drogen

Beamte kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.40 Uhr einen Autofahrer auf dem Kneheimer Weg in Molbergen. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Molbergen unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der junge Mann räumte den Konsum von Drogen ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.