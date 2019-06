Cloppenburg 15 000 Euro Schaden aber glücklicherweise keine Verletzten sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen. An der Ecke Industriezubringer und Alter Emsteker Weg geriet um 3.50 Uhr ein 80-jähriger Autofahrer aus Emstek aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Wagen eines 24-jährigen Cloppenburgers zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Zeugen meldeten am Sonntag, dass sich Personen an einem Altkleidercontainer an der Cappelner Straße zu schaffen machten. Vor Ort stellten die Beamten vier männliche und weibliche Personen im Alter zwischen 18 und 46 Jahren fest, die allesamt aus Molbergen stammen. Sie wollten Kleidungsstücke aus dem Container stehlen und in ihr Auto laden. Die Polizisten kontrollierten die Personalien und stellten sicher, dass alle Kleidungsstücke wieder in den Container geladen wurden. Außerdem stellte sich heraus, dass die am Tatfahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Daher wurde neben der Strafanzeige wegen des Verdachtes des schweren Diebstahls noch eine Anzeige wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung eingeleitet.

In ein Gartenhaus einer Schule an der Wilke-Steding-Straße haben Einbrecher versucht, zwischen Mittwochmorgen und Montag, 10 Uhr, einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie nicht in das Innere oder erlangten Diebesgut. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/1 86 00) entgegen.

Mehrere hundert Liter Diesel sind zwischen Freitag und Montag aus zwei Lastwagen am Industriezubringer gestohlen worden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise an die Polizei (Telefon 04471/18600).