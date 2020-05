Blaulicht: Beim Rangieren Zaun ramponiert

Cloppenburg 400 Euro Schaden sind am Dienstag zwischen 13 und 18.30 Uhr bei einer Verkehrsunfallflucht in der Glockenblumenstraße entstanden. Dabei wurde ein Grundstückszaun beschädigt.

• Kotflügel beschädigt

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht ist es bereits am Donnerstag, 30. April, zwischen 12 und 13 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Winkler-Straße gekommen. Dabei wurde der vordere, rechte Kotflügel eines silbernen VW Touran beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt laut Polizeiangaben 500 Euro.

• Sachbeschädigung

Beschädigt wurde zudem am Dienstag zwischen 10.22 Uhr und 16.39 Uhr am Brookweg eine Mercedes C-Klasse, die auf einem Parkstreifen stand. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Scheibe und einen Seitenspiegel des Wagens. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu allen drei Unfallfluchten gehen an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).

• Führerschein weg

Ebenfalls am Dienstag, um 14.34 Uhr, ist ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg am Antoniusplatz kontrolliert worden, weil sein Beifahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fahrers zur Beschlagnahme ausgeschrieben war, da er in der Vergangenheit betrunken gefahren ist. Der Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt.