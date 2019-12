Cloppenburg In ein Mobilfunkgeschäft am Alten Stadttor in Cloppenburg ist ein unbekannter Täter zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Donnerstag eingebrochen. Laut Polizeiangaben durchsuchte der Täter die Geschäftsräume und entwendete einen E-Roller und Smartphones. Hinweise zum Einbruch in der Cloppenburger Innenstadt nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/ 18600 entgegen.

• Einen Verkehrsunfall hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Molbergen am Freitag in Cloppenburg verursacht. Er war gegen 2.25 Uhr auf der Straßen Neuendamm unterwegs, als er laut Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache in den Straßengraben fuhr. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 0,69 Promille fest. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, heißt es von der Polizei.