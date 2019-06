Cloppenburg Leichte Kopfverletzungen hat eine 51-Jährige erlitten, als sie am Mittwoch um 12.43 Uhr an der Ecke Am Dornkamp mit ihrem Fahrrad stürzte. Sie wollte in die Straße Am Forstgarten abbiegen, rutschte aber vermutlich aufgrund eines leichten Ölfilms und Nässe auf der Fahrbahn aus. Der Verursacher der Ölspur ist bisher laut Polizeiangaben nicht bekannt, Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04471/18600 entgegen.

Beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto ist am Mittwoch eine 50-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie war um 18.03 Uhr auf der Vahrener Dorfstraße in Richtung Cloppenburg unterwegs, als sie von einer 23-jährigen Cloppenburgerin übersehen wurde, die mit ihrem Auto vom Neuendamm aus nach links auf die Vahrener Dorfstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Keine Verletzten aber ein Schaden in Höhe von 20 500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Industriezubringer. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Friesoythe wollte am Mittwoch um 17.33 Uhr nach links auf die Bundesstraße 72 abbiegen. Sie übersah einen 55-jährigen Autofahrer aus Höltinghausen, der ihr entgegenkam, die beiden Autos stießen zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.