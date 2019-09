Cloppenburg Im Cloppenburger Stadtgebiet hat am Mittwoch zwischen 21.30 und 22.30 Uhr ein falscher Polizeibeamte zahlreiche Menschen im Alter zwischen 53 bis 83 Jahren angerufen. Alle Angerufenen beendeten das Gespräch laut Polizeiangaben frühzeitig, so dass keine Sachschäden entstanden sind.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Beamten nie am Telefon Vermögensverhältnisse abfragen würden und sie auch nicht darum bitten würde, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. „Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Behörde. Auch wenn die angezeigte Nummer in vielen Fällen die tatsächliche Nummer einer Polizeidienstelle sei, sollten Angerufene auflegen und sich nicht vom Anrufer verbinden lassen.

Betrugsanrufe sollten immer bei der Polizei gemeldet werden – entweder über den Notruf oder die Rufnummer der Polizeidienststelle. Die Polizei rät auch: „Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden.“

• Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern ist am Mittwoch eine 65-Jährige leicht verletzt worden. Sie fuhr um 13.30 Uhr auf der Sevelter Straße in Richtung Bahnhof, ein 13-jähriger Cloppenburger auf seinem Rad fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung und wollte die Sevelter Straße Richtung Eschstraße überqueren. Die beiden Radfahrer stießen zusammen. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben 120 Euro.

• Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, gelangte ein Einbrecher am Sonntag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr durch ein offenes Fenster in eine Obergeschosswohnung am Wallfahrtsweg in Cloppenburg. Entwendet wurde unter anderem ein Akkuschrauber. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Unter Drogeneinfluss ist am Mittwoch ein 19-jähriger Garreler hinter dem Steuer seines Ford Focus von der Polizei erwischt worden. Kontrolliert wurde er um 7.45 Uhr auf dem Bether Ring in Cloppenburg. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, und die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

• Die Kennzeichen CLP-KB 252 von einem VW Golf sind am Mittwoch zwischen 8.40 und 12 Uhr an der Eschstraße in Cloppenburg gestohlen worden. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.