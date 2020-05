Blaulicht: Fünf Autofahrer erwartet ein Fahrverbot

Cloppenburg Fünf Autofahrer dürfen demnächst auf das Fahrrad wechseln. Sie erwartet nach einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Donnerstag auf der B 213 in Höhe der Anschlussstelle Molbergen nach den jüngsten Änderungen des Bußgeldkataloges ein Fahrverbot. Insgesamt acht zu schnelle Fahrer erwischten die Beamten zwischen 10 und 12.30 Uhr. 100 Stundenkilometer sind auf der Straße erlaubt, trauriger „Spitzenreiter“ war ein Autofahrer mit 141 km/h. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

• Zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 4000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls an der Fritz-Reuter-Straße. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg musste am Donnerstag um 16.35 Uhr verkehrsbedingt bremsen, heißt es von der Polizei. Das Bremsen erkannte ein hinter ihr fahrender 56-jähriger Motorradfahrer aus Visbek zu spät. Er fuhr auf, durch den Zusammenstoß wurden die beiden Beteiligten leicht verletzt.

• Auto beschädigt

Die hintere, rechte Fahrzeugscheibe eines Opel Corsa ist zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, an der Freesienstraße beschädigt worden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Farbe beschmiert

Eine Wand der Roten Schule an der Eschstraße ist mit silberner Farbe beschmiert worden. Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/1 86 00) entgegen.

• Auto verunstaltet

Ein Opel Adam, der an der Molberger Straße geparkt war, ist von einem bislang unbekannten Täter beschmiert worden. Die Sachbeschädigung in Cloppenburg ereignete sich laut Polizeiangaben in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.40 Uhr. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Hinweise zur Schmiererei oder dem Täter nimmt die Polizei am Standort Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.