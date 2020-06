Blaulicht: Handwerkerfahrzeuge im Visier von Dieben

Cloppenburg Wiederholt ist es laut Polizei in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet Cloppenburg zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. Häufig waren unverschlossene Handwerkerfahrzeuge in der Nähe von Baustellen betroffen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 04471/ 18600) entgegen.

• Ein grau-mattes Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Sduro, mit einer weißen Aufschrift haben Unbekannte zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, 10 Uhr, aus einem Schuppen an der Straße Bether Höhe gestohlen. Hinweise an die Polizei.

• Diesel aus vier Lkw eines Getränkehändlers an der Krapendorfer Straße haben Unbekannte zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, abgezapft. Vermutlich wurde der Diesel in Kanistern über eine angrenzende Ackerfläche abtransportiert. Zeugen mögen sich bei der Polizei Cloppenburg melden.

• Leicht verletzt wurde am Dienstag gegen 9 Uhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Friesoyther Straße. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Lastrup befuhr die Friesoyther Straße stadteinwärts. Beim Ausfahren aus dem Kreisel übersah sie eine von links kommende Radfahrerin, die beim Zusammenstoß stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

• Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin aus Essen bei einem Unfall am Dienstag gegen 9 Uhr in Essen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Damme befuhr die Bunner Straße und wollte nach rechts auf die B 68 in Richtung Quakenbrück abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 72-Jährigen, die den linken Radweg der B 68 in Richtung Essen befuhr.

• In Essen haben zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, Unbekannte ein elektrisches Weidezaungerät samt Batterie, Solarmodul und weiterem Zubehör an der Straße „An der B 68“ am Ufer der Hase gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei Essen (Telefon 0 54 34/ 39 55).