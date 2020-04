Blaulicht: Illegales Straßenrennen in Cloppenburg

Cloppenburg Für Aufsehen sorgte am Samstag ein Polizeieinsatz im Cloppenburger Stadtgebiet. Einer Streife der Polizei waren gegen 16.15 Uhr Höhe eines Baumarktes am Werner-Eckart-Ring mehrere Kleinkrafträder und Roller aufgefallen.

Diese fuhren mit hoher Geschwindigkeit los. Mehrere Anrufer meldeten sich bei der Polizei, weil ihnen die Roller aufgrund ihrer gefährlichen Fahrweise aufgefallen waren. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach den Rollerfahrern und konnte schließlich einen der Fahrer, einen 19-Jährigen aus Cloppenburg, auf einem Parkplatz an der Kruppstraße stellen. Der Fahrer besaß keinen Führerschein und der Roller der Marke Aprilia war nicht versichert. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei hat bereits Hinweise auf einen zweiten Rollerfahrer, der ebenfalls ohne Führerschein gefahren sein soll. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen und auch Personen, die durch die riskante Fahrweise der Rollerfahrer gefährdet wurden, melden sich bei der Polizei unter Telefon 04471/18600.