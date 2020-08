Blaulicht: Kollision zwischen Rad und Motorrad

Cloppenburg Ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad hat sich am Montag um 13.45 Uhr auf der Molberger Straße/ Pastor-Covers-Straße ereignet. Eine 53-jährige Cloppenburgerin wollte mit ihrem Fahrrad die Molberger Straße überqueren. Hierbei übersah sie laut Polizeiangaben das Motorrad eines 52-Jährigen – ebenfalls aus Cloppenburg – der auf der Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Beteiligten leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 300 Euro.

• Außerdem meldet die Cloppenburger Polizei zwei Sachbeschädigungen. Zwischen Donnerstag, 23. Juli, 18 Uhr, und Sonntag, 2. August, wurde ein Pferdeanhänger beschädigt. Dieser stand laut Polizeiangaben in der Straße Am Forstgarten. Ein Unbekannter zerstach zwei Reifen des Anhängers, der in einer Parkbucht abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburger unter Telefon 0 44 71/1 86 00 entgegen.

Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro richtete ein Unbekannter an einem Seat Ibiza an. Dieser war zwischen Samstag, 23 Uhr, und Montag, 16.45 Uhr, auf einem beschrankten Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt. Der Lack an der Fahrerseite wurde laut Polizeiangaben zerkratzt. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei unter Telefon 0 44 71/1 86 00 an.