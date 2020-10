Blaulicht: Mit 1,55 Promille Unfall auf A1 verursacht

Cloppenburg Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es laut Polizei am Sonntag auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Emstek gekommen. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilt, war ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Wilhelmshaven gegen 9.20 Uhr auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. „Nach Angaben eines Zeugen kam er kurz nach der Anschlussstelle Cloppenburg nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Außenschutzplanke“, so die Polizei weiter.

Bei der Kollision seien beschädigte Fahrzeugteile auf die Fahrbahn gefallen, über die ein Bus fuhr. Der Wilhelmshavener hatte unterdessen seine Fahrt unvermindert fortgesetzt, anstatt stehen zu bleiben. „Nachdem der Unfallzeuge den Vorfall über Notruf gemeldet hatte, konnte das verursachende Fahrzeug durch eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn im Bereich der Anschlussstelle gesichtet und auf dem nächsten Parkplatz angehalten werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille. Dem 42-Jährigen wurde infolgedessen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ihm eine Weiterfahrt untersagt. „Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. Er wird auch längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen“, heißt es von der Autobahnpolizei. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 8000 Euro geschätzt.

• Einbruch in Wohnung

Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 2.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch ein beschädigtes Fenster in ein Wohnhaus am Westesch in Sevelten gelangt. Laut Polizei durchsuchten die Einbrecher im Haus mehrere Schränke nach wertvollen Gegenständen und entwendeten Schmuck im Wert von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

• Brand

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 7.30 Uhr einen mit Plastikteilen umwickelten Ast an der Hauptstraße in Cappeln angezündet. „Dieser konnte von Zeugen eigenständig abgelöscht werden“, heißt es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

• Unfallflucht

Am Samstag gegen 1 Uhr hat ein bislang unbekannte Fahrer eines Pkw der Marke Audi drei Leitpfosten an der Löninger Straße zwischen Essen und Bunnen überfahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen unter Telefon 05432/803840 zu melden.