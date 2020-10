Blaulicht: Ohne Führerschein auf Kleinkraftrad

Cloppenburg Ohne Führerschein auf einem Kleinkraftrad ist am Mittwoch gegen 16.25 Uhr ein 60-jähriger Cloppenburger erwischt worden. Er war mit seinem Fahrzeug in der Efeustraße von Polizeibeamten kontrolliert worden. Diese leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten dem 60-Jährigen die Weiterfahrt.

• Unter Drogeneinfluss

Fahren unter Drogeneinfluss wird einem 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg vorgeworfen. Polizisten hatten ihn am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in seinem Audi an der Weserstraße kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte, durch einen Vortest bestätigt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

• Verkehrsunfallflucht

Einer Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße eine unbekannte Person schuldig gemacht. Ein Fahrzeugführer stieß – vermutlich beim Aussteigen – mit der Fahrzeugtür gegen einen dort geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich, heißt es von der Polizei.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/18 60 0 in Verbindung zu setzen.