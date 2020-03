Blaulicht: Polizei umstellt Gelände der Mülldeponie

Cloppenburg Mehrere Täter brachen am Sonntag gegen 11.49 Uhr auf das Gelände der Mülldeponie Stapelfeld ein. Dabei wurden sie beobachtet und die Polizei wurde informiert. Nach Umstellung des Geländes konnte laut Polizei ein Täter festgenommen werden, zwei weitere entkamen unerkannt. Der Festgenommene wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Täter machten vermutlich keine Beute, sodass es laut Polizei beim Versuch des Diebstahls blieb.• Zu einer Körperverletzung ist es am Samstag gegen 6.10 Uhr vor der Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg gekommen. Ein 22-Jähriger aus Escheburg wurde laut Polizei von drei Personen angesprochen, bedrängt und anschließend körperlich angegangen. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen können sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 melden.• Leicht verletzt worden ist am Mittwoch gegen 16 Uhr ein neunjähriger Junge, der auf dem Spielplatz an der Margarethenstraße in Cloppenburg spielte. Als ein 53-jähriger Cloppenburger mit seinem Hund an dem Spielplatz vorbeikam, biss der Hund den Jungen, so die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Die Tat wurde erst im Nachgang angezeigt.• Zum Diebstahl der ausländischen Kennzeichen „DB 96 PAC“ von einem BMW 320D, der in der St.-Sebastian-Straße in Cloppenburg geparkt war, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 22 und 4 Uhr. Einen weiteren Kennzeichendiebstahl meldete die Polizei in derselben Nacht, zwischen 22 und 1 Uhr in der Eschstraße auf dem Parkplatz der Caritas-Sozialwerkstatt in Cloppenburg. Hier wurden die Kennzeichen „CLP-MT 397“ von einem VW Scirocco entwendet.• Einer 24-Jährigen ist am Freitag zwischen 9 und 10 Uhr in einem Supermarkt an der Osterstraße in Cloppenburg die Handtasche entwendet worden. Diese stellte sie im Kassenbereich des Supermarktes ab. Als sie nach ihrem Einkauf zur Kasse kam, war die Handtasche samt Inhalt verschwunden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können.