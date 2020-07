Blaulicht: Randalierer landet in Polizeigewahrsam

Cloppenburg Ein Randalierer ist der Polizei am Donnerstag gegen 17 Uhr in den Hohen Tannen gemeldet worden. Ein 23-Jähriger aus Magdeburg beschädigte drei geparkte Autos und einen fahrenden Pkw mit einem Baseballschläger. Der Schaden soll etwa 5000 Euro hoch sein. Polizisten trafen den Verdächtigen in einer Wohnung an, er kam den Anweisungen der Polizei nicht nach. Die Beamten überwältigten den Magdeburger und nahmen ihn in Polizeigewahrsam.

Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogen stehen könnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer Sachbeschädigung eingeleitet.

• Beim Abbiegen von der Molberger Straße in den Ambührener Weg hat ein 40-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg am Donnerstag gegen 11.30 Uhr einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der 45-jährige Cloppenburger wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Bei den Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der 45-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.