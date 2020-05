Blaulicht: Stoppschild übersehen: Zwei Verletzte

Cloppenburg Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ziegelhofstraße/Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg sind am Montagabend gegen 17 Uhr ein 22- und ein 23 Jahre alte Cloppenburger verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg den Herzog-Erich-Ring in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Ziegelhofstraße übersah der Autofahrer das Stoppschild und fuhr in die Seite eines BMW, den ein 22-Jährigen auf der Ziegelhofstraße in Richtung Krapendorfer Kämpe lenkte. Der 19-Jährige sowie sein 21-jähriger Beifahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Im BMW wurden der Fahrer sowie sein 23 Jahre alter Beifahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

• Weiterhin meldet die Polizei den Diebstahl eines Pedelecs am Sonntag zwischen 8.30 und 14 Uhr an der Kampstraße in Cloppenburg. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Carport ein weißes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Wawe. An dem Pedelec war an der rechten Seite eine dunkelblaue Satteltasche angebracht. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon 04471/18600.

• Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, einen Mercedes GLE mit grüner Farbe beschmiert, der am Soestenweg in Cloppenburg geparkt war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1000 Euro. Auch dazu nimmt die Polizei Hinweise unter Telefon 04471/18600 entgegen.

• Unter Drogen war laut Polizeiangaben ein 28-jähriger Autofahrer aus Nordenham unterwegs, als er am Sonntag um 13.54 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße in Cloppenburg kontrolliert wurde. Bei der Überprüfungen hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Vortest bestätigte das.

Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.