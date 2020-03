Blaulicht: Tankstopp lässt alkoholisierten Fahrer auffliegen

Cloppenburg Bitterer Ausgang eines Tankstopps für einen 30-jährigen Cloppenburger in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Als der Mann gegen 1.40 Uhr mit seinem Grand Cherokee auf ein Tankstellengelände an der Osterstraße fuhr, befand sich ein Polizeiwagen zum Tanken ebenfalls auf dem Gelände. Da der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte, wurde er von den Beamten kontrolliert, heißt es von der Polizei. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 2,29 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt, und eine Blutprobe wurde entnommen.

• Eine 20-jährige Motorradfahrerin wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde um 14.55 Uhr auf dem Kessener Weg von einem 59-jährigen Autofahrer übersehen, der den Kessener Weg von der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Freesienstraße überqueren wollte. Die 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 11 500 Euro.

• Bei einem Überholmanöver in der Cloppenburger Innenstadt ist eine 22-Jährige leicht verletzt worden. Ein 44-jähriger Garreler überholte in seinem Pkw der Marke Ssangyong den Mercedes der Frau am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der Eschstraße. Dabei berührten sich die beiden Autos seitlich. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro.

• Mit 1,01 Promille war ein 49-jähriger Urkainer mit seinem Mercedes am Samstag gegen 20.29 Uhr auf der Jümmestraße unterwegs. Aufgrund des festgestellten Promillewerts und der massiven Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, sowie der Führerschein sichergestellt, Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete zudem eine Sicherheitsleistung zur Gewährleistung des Strafverfahrens an. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Neun Sattelauflieger sind zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, auf einem Firmengelände am Industriezubringer aufgebrochen worden. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf 1000 Euro geschätzt.

• 2000 Euro Schaden entstanden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, an einem Skoda Fabia. Das Auto war auf einem Anwohnerparkplatz an der Sevelter Straße geparkt.

• Ebenfalls 2000 Euro hoch ist der Schaden an einem grauen Audi A3. Dieser wurde am Freitag zwischen 7.45 und 14.30 Uhr am Parkplatz beim ZOB beschädigt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) in Verbindung zu setzen.

• Ohne Fahrerlaubnis wurde am Sonntag um 20.35 Uhr ein 18-Jähriger aus Dwergte auf einem Roller erwischt. Er wurde auf der Holtestraße von Polizisten kontrolliert. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, teilt die Polizei mit.

• Eine 21-jährige Cloppenburgerin war am Samstag um 3.40 Uhr auf dem Alten Emsteker Weg in Cloppenburg unterwegs und wurde von Polizisten kontrolliert. Da kein Versicherungsschutz für das geführte Kleinkraftrad bestand, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

• Die Kennzeichen CLP-K 946 sind zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, von einem schwarzen Mercedes geklaut worden. Das Auto war laut Polizeiangaben im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Memelstraße geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.