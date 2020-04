Blaulicht: Zeugen für zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Cloppenburg Die Polizei in Cloppenburg meldet von den vergangenen Tagen zwei Verkehrsunfallfluchten.

Ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag gegen 21.30 Uhr an der Einmündung Höltinghauser Straße/Höltinghauser Ring von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Autofahrer wollte in den Höltinghauser Ring abbiegen und übersah den ihm entgegenkommenden E-Bike-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 55-Jährige laut Polizeiangaben verletzt. Bei dem Auto soll es sich um ein älteres Modell eines dunklen Audi Kombi gehandelt haben.

Die zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstag zwischen 18.30 und 18.45 Uhr in der Erfurter Straße auf dem Parkplatz des evangelischen Friedhofs. Ein Unbekannter touchierte beim Ausparken mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Passat. Die genaue Schadenshöhe ist der Polizei Cloppenburg derzeit nicht bekannt. Der Täter soll mit einem schwarzen Auto und dem Kennzeichen CLP sowie der Nummer 444 unterwegs gewesen sein.

Hinweise zu beiden Verkehrsunfallfluchten nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.