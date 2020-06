Blaulicht: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Cloppenburg Zwei junge Männer haben sich am Dienstag gegen 16.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Cloppenburg leicht verletzt. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe musste an der Kreuzung Lankumer Ring zur Emsteker Straße an einer roten Ampel halten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1150 Euro.

• Pedelecs gestohlen

Zwei Pedelecs sind am Montag zwischen 1.30 und 18 Uhr in der Stadt Cloppenburg an einem Mehrparteienhaus an der Höltinghauser Straße gestohlen worden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Fahrradschuppen und entwendeten aus diesem ein Pedelec Kalkhoff „Image 5.B More 8G Black“. Es verfügt über einen schwarzen Rahmen, schwarze Griffe, einen schwarzen Sattel und eine Acht-Gang-Nabenschaltung.

Außerdem wurde ein Kalkhoff Entice entwendet. Dieses hat einen schwarz-blauen Rahmen, schwarze Schutzbleche, einen schwarzen Sattel, schwarze Griffe, schwarze Felgen und eine Neun-Gang-Kettenschaltung. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 18 60 0) entgegen.

• Berauscht gefahren

Ein 24-jähriger Transporter-Fahrer aus Cloppenburg ist am Dienstag um 21 Uhr unter Drogen- und Alkoholeinfluss hinterm Steuer erwischt worden. Er wurde auf dem Cloppenburger Werner-Eckart-Ring kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,51 Promille. Daher wurden eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.