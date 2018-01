Cloppenburg Das Museumsdorf Cloppenburg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch knapp an einer Katas­trophe vorbeigeschrammt. Dank der Umsicht zweier Polizeibeamter und des schnellen Einsatzes der Feuerwehr blieb es bei einem Wohnungsbrand im historischen Dorfkrug. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben von Museumsdorf-Direktor Professor Dr. Uwe Meiners war der 76-jährige Wohnungsbewohner, der viele Jahre auch Pächter des Dorfkrugs war, gegen 2.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Nachdem er den Brand bemerkt hatte, löste er die Einbruch-Alarmanlage aus, die Meldung bei der Polizei macht. Der 76-Jährige rettete sich aus eigener Kraft ins Freie. „Ich bin froh, dass ihm nichts Schlimmes passiert ist“, sagte Meiners über den langjährigen Dorfkrug-Pächter. Dieser war mit einem Rettungswagen des DRK vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Polizisten öffneten Eingangstor

Die Polizei hatte nach der Alarmierung sofort einen Streifenwagen losgeschickt. Die beiden eingesetzten Beamten verschafften sich über das Tor an der Höltinghauser Straße Zutritt zu dem Museumsgelände. Nachdem sie den Brand beim Dorfkrug bemerkt hatten, riefen sie sofort die Feuerwehr, die per Sirene alarmiert wurde. Die Polizisten öffneten schon einmal das alte Eingangstor an der Museumstraße. Museumsdirektor Meiners sprach der Polizei und besonders den beiden Beamten ein großes Lob aus. Diese hätten professionell und im Sinne des Museums gehandelt.

„Wir haben großes Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können. Fünf Minuten später wäre es vielleicht zu spät gewesen“, so Meiners weiter. Wenn die Fenster kaputtgegangen wären und der Brand auf das reetgedeckte Dach übergegriffen hätte, wäre der Dorfkrug wohl verloren gewesen. So blieb es letztlich bei einer total zerstörten Wohnung und überschaubaren (Wasser)-Schäden in der Gaststube.

Zwei, drei Tage solle der Dorfkrug – so Meiners – nun erst einmal geschlossen bleiben. Wie es dann weitergehe, werde in einer Sitzung mit der derzeitigen Pächterin, die in der Brandnacht nicht am Ort war, besprochen.

Schonender Umgang mit Gebäude

Umsichtiges Verhalten und einen schonenden Umgang mit der historisch wertvollen Immobilie attestierte Meiners auch den Freiwilligen Feuerwehren aus Cloppenburg und Emstek, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften im Museumsdorf waren. „Wir haben das Löschwasser in der Tat auf ein Minimum beschränkt“, bestätigte der Pressesprecher der Feuerwehr Cloppenburg, Björn Lichtfuß, eine entsprechende NWZ-Nachfrage.

Da die Feuerwehrleute von Außen keinen Feuerschein gesichtet hatten, drangen sie unter schwerem Einsatz ins Gebäude vor. Da nicht genau zu klären war, wie der Brandherd im Obergeschoss am ökonomischsten zu erreichen ist, wurden lange Schlauchleitungen durch den Eingang der Gaststube gelegt. „Wir hatten vor allem wegen des großen Wasserdrucks und vieler herumliegender Scherben drei Schlauchplatzer“, berichtete Lichtfuß.

