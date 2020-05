Brandanschläge Im Landkreis Cloppenburg: War Hass auf die Polizei der Antrieb für die Taten?

Cloppenburg Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen die beiden 37 und 22 Jahre alten Männer aus Cloppenburg, denen zahlreiche Brandanschläge auf Streifenwagen, Dienstfahrzeuge des Landkreises Cloppenburg und Blitzer-Anlagen in Cloppenburg, Cappeln, Emstek, Essen, Vechta und Großenkneten vorgeworfen werden, will der jüngere der beiden Angeklagten unschuldig sein. Am Mittwoch erklärte der 22-Jährige, bei einigen Taten nur im Auto gesessen und keinen eigenen Tatbeitrag geleistet zu haben.

Den 37-Jährigen habe er 2018 kennengelernt. Er habe das Auto des 37-Jährigen repariert. 2019 sei er geblitzt worden und habe seinen Führerschein abgeben müssen. Das dürfe man sich nicht gefallen lassen, habe der 37-Jährige gesagt. Da habe er zum ersten Mal gespürt, welchen Hass der 37-Jährige auf die Polizei und den Landkreis habe, so der 22-Jährige. Grund für den Hass sei der Umstand gewesen, dass der 37-Jährige häufig wegen Verkehrsverstößen verurteilt worden sei.

Von ersten Brandanschlägen habe der 37-Jährige ihm berichtet. Häufig sei man planlos durch die Gegend gefahren. In Emstek habe der 37-Jährige ein Zivilfahrzeug der Polizei entdeckt. Der 37-Jährige habe aussteigen wollen. Er selbst sei im Auto geblieben. Wenig später habe das Zivilfahrzeug lichterloh gebrannt. Auch in der Nähe des Parkplatzes des Landkreises Cloppenburg habe der 37-Jährige aussteigen wollen. „Ich gehe da einmal hin“, habe er gesagt. Als er zurückkam, habe er ihn gefragt: „Was hast du gemacht?“ Da habe der 37-Jährige gesagt: „Das wirst du gleich sehen“. Drei Autos hätten gebrannt.

In Großenkneten hätte der 37-Jährige Autoreifen bei einem Bauern gestohlen, sie auf einen Anhänger mit einer Blitzer-Anlage gelegt und angezündet. Von einem Brandanschlag auf einen Streifenwagen auf dem Stoppelmarkts-Gelände in Vechta dagegen wisse er nichts, so der 22-Jährige. Der 37-Jährige habe häufig über seinen Hass auf Polizei und Landkreis gesprochen. Die wollten ihn nur ärgern und sein Geld, habe er gesagt. Der 37-Jährige habe auch ihm den Hass einreden wollen, erklärte der 22-Jährige.

Warum er sich denn nicht seinen Eltern und der Polizei gegenüber offenbart habe, wollte die Vorsitzende Richterin Dr. Melanie Bitter von dem 22-Jährigen wissen. Er habe Angst vor dem 37-Jährigen gehabt, antwortete der 22-Jährige. Bestreitet der 22-Jährige auch jede Tatbeteiligung, hat der 37-Jährige die Vorwürfe im Wesentlichen gestanden. Bei einem Schuldspruch kann sich die Staatsanwaltschaft für ihn gut vier Jahre Gefängnis vorstellen. Der 22-Jährige dagegen soll bei einem Schuldspruch für zwei bis drei Jahre ins Gefängnis.