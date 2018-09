Cloppenburg Der seit Jahren zunehmende Bau von E-Bikes hat auch bei Derby Cycle in Cloppenburg, Deutschlands größtem Fahrradhersteller, zu einer Erweiterung der Werkhallen geführt. Um bei einem möglichen Einsatz auf die neuen Gegebenheiten vorbereitet zu sein, haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwochabend an einer Halle auf dem Firmengelände geübt.

Stadtbrandmeister Horst Lade und dessen Stellvertreter Dieter Leuschner hatten in Absprache mit Vertretern von Derby Cycle die Übung geplant und durchgeführt. Schwerpunkt war der Aufbau einer Wasserversorgung und eines Löschangriffes auf die neue Halle, in der die E-Bikes hergestellt werden. Als Wasserentnahmestellen dienten ein Teich und eine Zisterne auf dem Gelände.

Gegen 19.30 Uhr waren sieben Einsatzfahrzeuge der Cloppenburger Feuerwehr auf dem Gelände eingetroffen und von den Übungsleitern entsprechend eingeteilt worden. Nachdem mehrere hundert Meter Schlauchleitung verlegt worden waren und die Pumpen an den Entnahmestellen begonnen hatten zu arbeiten, konnten schnell die „Löscharbeiten“ an der neuen Halle gestartet werden.

Die Führung der Cloppenburger Feuerwehr zeigte sich mit dem Ablauf zufrieden, ebenso wie ein anwesender Mitarbeiter des Fahrradherstellers. Das Übungsziel sei schnell umgesetzt worden und nach einer Stunde die Simulation beendet gewesen. Auch die Drehleiter war im Einsatz gewesen.