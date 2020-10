Blaulicht: Drei Verletzte nach drei Unfällen

Cloppenburg /Cappeln Eine Leichtverletzte und 4000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Abfahrt der B 213 nach links auf die Friesoyther Straße abbiegen. Sie übersah einen 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Cappeln, der bereits auf der Friesoyther Straße fuhr, und es kam zum Zusammenstoß. Die Cloppenburgerin wurde bei der Kollision leicht verletzt.

• Bereits gegen 7.40 Uhr war es am Mittwoch in Cloppenburg zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Auf der Vahrener Straße musste ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Lindern zu spät. Beim Bremsvorgang auf regennasser Fahrbahn stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

• Eine dritte leichtverletzte Person war am Mittwoch nach einem Unfall gegen 21.20 Uhr in Cloppenburg zu versorgen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr von der Bether Straße aus die Auffahrt zur B 72 in Richtung Vechta und wendete, um anschließend in Richtung Bethen weiterzufahren. Ein nachfolgender 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg bremste daher stark ab. Eine ihm nachfolgende 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Höltinghausen bremste ebenfalls, konnte einen Zusammenstoß mit dem Cloppenburger jedoch nicht mehr verhindern. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Lkw-Fahrer, der widerrechtlich wendete, dauern an.

• Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, stahlen Unbekannte am Montag gegen 23.05 Uhr aus einem Lkw des Herstellers MAN, der an der Straße In der Riede in Cappeln stand, ein Mobiltelefon. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Telefon 0 44 78/ 95 86 00) entgegen.