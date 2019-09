Cloppenburg Auf dem City-Fest in Cloppenburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu gleich zwei tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte.

Der erste Vorfall trug sich laut Polizei gegen 1.25 Uhr in der Langen Straße vor dem Schnellrestaurant McDonalds zu. Eine 12-köpfige Gruppe geriet in Streit mit dem dortigen Sicherheitspersonal. Im Anschluss kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der eine bislang nicht bekannte Person von einem aus der Gruppe geschlagen wurde. Zwei Beamte, die in der Fußgängerzone unterwegs waren, bemerkten dies. Der Schläger wurde daraufhin durch die Beamten festgehalten.

Allerdings versuchten die anderen aus der Gruppe, dies zu verhindern und bedrängen die eingesetzten Beamten massiv. Ein bislang Unbekannter schlug einen 36 Jahre alten Polizeibeamten mit der Faust gegen die Oberlippe und trat seinem 32 Jahre alten Kollegen gegen den Oberschenkel. Diese Situation nutzte der zuvor Festgehaltene zur Flucht. Die Personengruppe flüchtet ebenfalls, ebenso der zuvor Bedrängte. Beide Polizeibeamte werden durch den Angriff leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Angriff gegen die Polizeibeamten als auch zur Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Zweiter Angriff am frühen Morgen

Der zweite Angriff ereignete sich gegen 4.50 Uhr vor der Stadthalle in der Mühlenstraße. Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta befanden sich aufgrund des endenden Stadtfestes vor der Stadthalle, um für einen geregelten Ablauf sorgen. Dabei beobachteten zwei Beamte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Einer der Männer wurde von einem 34-jährigen Beamten von der Gruppe getrennt und zu Boden gebracht, um weitere Angriffe zu verhindern. Ein 17-jähriger aus Cloppenburg näherte sich daraufhin dem Beamten von hinten und schlug diesem gegen den Hinterkopf. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt.

Die beiden Schläger wurden zur Dienststelle verbracht. Der 17-jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.