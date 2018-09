Cloppenburg Im Prozess gegen einen ehemaligen Handyshop-Betreiber (20) aus Cloppenburg, der einen Raubüberfall auf sein Geschäft nur vorgetäuscht hatte, ist der Angeklagte am Freitag vom Jugendgericht des Cloppenburg Amtsgerichts zu sechs Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Zum Prozess wurde der 20-Jährige von der Polizei vorgeführt. Einen ersten Termin vor 14 Tagen hatte er platzen lassen.

Er halte sich in Neuenkirchen-Vörden auf und könne nicht kommen, hatte er am Telefon erklärt. Das Gericht hatte darauf hin einen Vorführungs-Haftbefehl erlassen. Wie berichtet, hatte der Angeklagte zusammen mit einem Bekannten einen Handyladen eröffnet. Weil die Geschäfte aber schlecht liefen, waren die beiden jungen Männer auf die Idee gekommen, sich selbst zu überfallen. Dazu sperrten sie sich ein und riefen dann die Polizei.

Zuvor aber hatten sie mit einem großen Sack 70 Handys im Gesamtwert von 30.000 Euro aus dem Laden geschafft. Eine Videoüberwachungskamera eines angrenzenden Geschäftshauses hatte das gefilmt. Das Gericht hatte es anfangs noch gut gemeint mit dem 20-Jährigen. In dem allerersten Prozess um den vorgetäuschten Raubüberfall war der 20- Jährige zwar schuldig gesprochen worden, von einer Bestrafung wurde aber zunächst noch abgesehen. Der Angeklagte sollte sich bewähren.

Er verstieß aber gegen Auflagen, so dass das Verfahren wegen des vorgetäuschten Raubüberfalls jetzt wieder aufgenommen wurde. Jetzt sollte der Angeklagte für die Tat bestraft werden. Dass nur eine Jugendstrafe in Betracht kam, war von Anfang an klar. Aber kann die Vollstreckung der Strafe dann auch zur Bewährung ausgesetzt werden? Das Gericht hat das am Freitag bejaht. Dem Angeklagten kam zugute, dass er nunmehr Auflagen erfüllt hat. Er geht einer geregelten Arbeit nach und hat sich nach dem fiktiven Raubüberfall nicht mehr zuschulden kommen lassen.