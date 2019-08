Cloppenburg Wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen Cloppenburger (24) zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. Das Verfahren gegen einen Mitangeklagten wurde gegen Zahlung von 300 Euro an den Naturschutzbund eingestellt. Letzterer hatte sich einsichtig gezeigt.

Am 19. April waren die Angeklagten auf die unfassbare Idee gekommen, in freier Natur einen Ölwechsel an einem Fahrzeug vorzunehmen. Das Altöl ließen sie im Erdreich versickern. Die Angeklagten waren am Tattag zu einem Feldweg in der Nähe Cloppenburgs gefahren. Dann ging der Umweltfrevel los.

Die böse Tat wäre auch wohl nicht entdeckt worden, wenn nicht zufällig ein Zeuge vorbeigekommen wäre. Er hatte die Angeklagten ermahnt und dann die Polizei gerufen. Die Angeklagten hatten erklärt, sie hätten keine Ölwanne dabei gehabt. Und so sickerte das Altöl ins Erdreich. Dass das nicht in Ordnung war, das wussten die Angeklagten auch. Aber der Ölwechsel in freier Natur war billiger als das bei einem Autohaus machen zu lassen.

Doch nun ist der Ölwechsel in freier Natur deutlich teurer gekommen als in einem Autohaus. Das sei ein teurer Ölwechsel gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin zu den Angeklagten. Die Beseitigung des Umweltfrevels kostete Zeit und Geld. Zunächst waren Bodenproben genommen worden. Dann wurde das Erdreich ausgehoben. Die Kosten dafür müssen die Angeklagten tragen. Das dürfte ihnen eine Lehre sein. Die nächsten Ölwechsel sollen nun in Autohäusern vorgenommen werden. Das kommt am Ende billiger und schont die Natur.