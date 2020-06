Cloppenburgerin Um Geld Gebracht: Falscher Bankmitarbeiter: Polizei nimmt Bremer fest

Cloppenburg Bereits am 25. Mai hat die Polizei einen 33-jährigen Bremer festgenommen, dem bandenmäßiger Betrug vorgeworfen wird. Er und weitere Mittäter sollen unter anderem am 4. Mai in Cloppenburg mit der Betrugsmasche „falscher Bankmitarbeiter“ erfolgreich gewesen sein, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

So war es Betrügern gelungen, eine 79-jährige Cloppenburgerin dazu zu bewegen, ihre EC-Karte inklusive PIN-Nummer einem vermeintlichen Bankmitarbeiter auszuhändigen. Dieser hob anschließend einen niedrigen, vierstelligen Betrag Bargeld ab und konnte zunächst unerkannt flüchten.

Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Osnabrück konnte der 33-jährige Bremer als mutmaßlicher Abholer und mutmaßliches Mitglied der Betrügerbande identifiziert werden. Ferner ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass der Beschuldigte und seine bislang unbekannten Mittäter auch noch für zwei gleich gelagerte weitere Taten am 5. Mai in Verden und am 18. Mai in Bremen verantwortlich sein dürften.

Nach den bisherigen Ermittlungen täuschten die Täter den später Geschädigten dabei am Telefon durch geschickte Gesprächsführung vor, dass ein Bankmitarbeiter Falschgeld an Kunden ausgegeben habe. Man bot den Angerufenen an, die Seriennummern ihrer Geldscheine am Telefon zu überprüfen.

Sofern die Angerufenen darauf eingingen und Seriennummern mitteilten, behaupteten die Täter, dass es sich bei den dazugehörigen Geldscheinen um Falschgeld handele, welches nunmehr abgeholt werden müsse. Dazu entsandten die Täter „falsche Bankmitarbeiter“ oder auch „falsche Polizeibeamte“ zu den Angerufenen, die sich vor Ort möglichst auch noch die EC-Karte und den PIN aushändigen ließen.

Am Montag, 25. Mai, gelang es der Polizei schließlich, den 33-jährigen Tatverdächtigen in Bremen festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betruges die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.