Corona: Infizierte Pfleger nur im äußersten Notfall

Cloppenburg In einem Abstimmungsgespräch zwischen dem Landkreis Cloppenburg und den Verantwortlichen der Krankenhäuser Cloppenburg, Friesoythe und Löningen am Mittwoch ist betont worden, dass beim derzeitigen Infektionsgeschehen und der aktuellen personellen Situation keine infizierten Pflegerinnen und Pfleger in ihren Bereichen bzw. auf Covid-19-Stationen eingesetzt werden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wie berichtet, sind seit einem Ausbruch am Wochenende auf der Intensivstation des St.-Josefs-Hospitals mittlerweile 16 Mitarbeiter der Station positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Donnerstag wurden die Mitarbeiter der Intensivmedizin nochmals abgestrichen – das Ergebnis steht noch aus und wird für diesen Freitag erwartet. Zudem sind unter den Infizierten zwei Mitarbeiter des OP-Bereichs (siehe Seite 17). Auch an der St.-Anna-Klinik in Löningen war eine Mitarbeiterin Anfang dieser Woche positiv getestet worden.

Eine Ausnahme von der eingangs beschriebenen Regelung – so der Landkreis – sei nur im äußersten Notfall auf Covid-19-Stationen möglich, wenn durch eine Nichtversorgung Menschenleben in Gefahr seien. „Eine letzte Eskalation des Notfallgeschehens müssen wir vom Patienten aus sehen. Wenn es zum Erhalt des Lebens des Patienten wirklich keine andere als diese letzte Option gibt, müssen wir sie nutzen. Ich hoffe, unseren Patienten und unseren Pflegekräften und Ärzten bleibt ein solches Szenario erspart“, so Prof. Dr. Christian Weilbach, Chefarzt der Anästhesie und Leiter der Intensivstation am St.-Josefs-Hospital. Diese Vorgehensweise entspreche der RKI-Richtlinie, nach der eine infizierte Person im äußersten Notfall weiterarbeiten dürfte.

