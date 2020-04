Corona-Krise: Kontaktverbot: Kartenrunde versteckt sich vor Polizei

Cloppenburg Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Mittwoch, 13.30 Uhr, bei 96 geblieben. Im Vergleich zum Vortag sei kein weiteres positives Testergebnis eingegangen, informierte die Kreisverwaltung. Da sechs weitere Personen (alle in Saterland) inzwischen genesen sind, sinkt die Zahl der aktuell nachgewiesen am Coronavirus Erkrankten damit auf 26. Bisher gibt es im Kreisgebiet keinen Covid-19-Todesfall.



Derweil haben die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Zentralen Polizeidirektion im Zuge der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Dienstag zur Einleitung von insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geführt. Den Großteil der Verstöße hätten unerlaubte Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum ausgemacht, informierte die Polizei am Mittwoch.



So mussten im Stadtpark Cloppenburg drei Männer zwischen 37 und 53 Jahren der Örtlichkeit verwiesen werden. Sie hatten dort unter Missachtung der Mindestabstände Alkohol konsumiert.

Außerdem fielen Polizeibeamten sieben Jugendliche im Parkplatzbereich eines Supermarktes auf, die sich unter Missachtung der Mindestabstände mit ihren Rollern versammelt hatten.

Besondere Beachtung verdienten sich vier Männer, die in Cloppenburg in einem Call-Shop zusammenkamen, um dort Karten zu spielen. Als die Polizeibeamten den Verstoß ahnden wollten, versuchten die Männer vergeblich, sich in den Räumlichkeiten zu verstecken. Gegen die Betroffenen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

