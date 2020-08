Drogenprozess: Kokaindealer kommt mit Bewährung davon

Cloppenburg /Delmenhorst /Schneiderkrug Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 45-jährigen Kokaindealer, der in Cloppenburg und Delmenhorst zwei Drogenwohnungen unterhalten hatte, ist der Angeklagte am Montag zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dem drogenabhängigen Familienvater wurde eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Seine Angst vor Entzugserscheinungen sollen die Taten begünstigt haben.

Kalter Entzug

Den Feststellungen zufolge kaufte der 45-Jährige im großen Stil Kokain ein, verkaufte das Rauschgift in Cloppenburg und Delmenhorst und konsumierte es auch selbst. Als die Familie des Angeklagten, die aus der Türkei stammt, bemerkte, dass der 45-Jährige drogenabhängig ist, wurde er zu einem Onkel in die Türkei geschickt. Dort machte er einen kalten Entzug. Die Sonne habe ihm dabei geholfen, sagte der Angeklagte.

Nachdem der 45-Jährige clean war, kehrte er nach Deutschland zurück. Während einer sportlichen Betätigung erlitt er dann eine Verletzung, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Den Ärzten hatte der Angeklagte nicht erzählt, dass er ein „cleaner“ Drogenabhängiger ist. So verschrieben die Ärzte dem Angeklagten ein morphinhaltiges Medikament, was zu einer Rückfälligkeit des Angeklagten geführt hatte. So ging alles wieder von vorne los: der Kokainhandel und der Kokainkonsum.

Übergabe auf Parkplatz

Ein früherer Mitangeklagter aus Bakum war schon vor einigen Wochen zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte für den 45-Jährigen 150 Gramm Kokain aus Bremen besorgt. Dieses Rauschgift gelangte aber nicht mehr in den Handel. Bei der Übergabe der Drogen auf einem Rastplatz in Schneiderkrug griff ein Sondereinsatzkommando der Polizei zu.

Die beiden Angeklagten waren observiert worden. Wie berichtet, hatte die Polizei auch die Geheimsprache der beiden Männer entschlüsselt. Mit „vier Paar Fußballschuhe“ waren 80 Gramm Kokain gemeint.