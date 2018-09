Cloppenburg Eine Damenhandtasche in Lederoptik ist am Dienstag gegen 9.25 Uhr aus einem Reisebüro an der Lange Straße in Cloppenburg gestohlen worden. Der Unbekannte gelangte nach Polizeiangaben durch ein offenes Fenster in die Räumlichkeiten. Er soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, sein Alter wird zwischen 35 und 40 Jahre geschätzt. Er wird als schlank beschrieben und hatte hellbraune, gelockte Haare. Er trug einen 2-Tage-Bart und war mit einer schwarzen Jacken und einer braunen Hosen bekleidet. Er flüchte auf dem Rad in Richtung St. Andreas Schule. Hinweise: Telefon 0 447 1/1 86 00.