Cloppenburg Vier Autos der Marke BMW sind zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 5.55 Uhr, auf dem Betriebsgelände eines Autohauses an der Nicolaus-Otto-Straße aufgebrochen worden. Es wurden laut Polizeiangaben diverse Teile aus und an den Fahrzeugen abmontiert und entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte laut Polizei aber im fünfstelligen Bereich liegen. Hinweise an die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00.

Zeugen werden auch nach einem Vorfall an den Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf gesucht. Dort ist durch einen Steinwurf in der Nacht zu Mittwoch eine Scheibe beschädigt worden. Die Schadenshöhe beträgt laut Mitteilung der Polizei 1000 Euro.

Während ein Lkw-Fahrer den Auflieger seines Fahrzeuges entladen hat, haben Diebe aus dem Führerhaus der Sattelzugmaschine am Dienstag beziehungsweise Mittwoch zwischen 23.35 und 0.11 Uhr seine Geldbörse gestohlen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben in der Memestraße, der Schaden wird auf 180 Euro beziffert. Hinweise nimmt auch in diesem Fall die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00 entgegen.