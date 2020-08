Polizei: Trecker schert mit Anhänger früh ein

Cloppenburg /Dwergte Ein 67-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Treckeranhänger leicht verletzt worden. Der Wardenburger war gegen 16 Uhr auf dem Ambührener Weg unterwegs, als er vom landwirtschaftlichen Gespann – einem Traktor mit zwei Anhängern – eines 22-jährigen Cappelners überholt wurde. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß zwischen dem letzten Anhänger und dem Radler. Dieser stürzte, der Schaden wird auf 100 Euro beziffert, so die Polizei.

• 5000 Euro Schaden

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei an einer Minigolfanlage in Dwergte. Tatort war am Sonntag zwischen 19 und 23.55 Uhr das Gelände eines dortigen Ferienparks. Unbekannte beschädigten dabei diverse Dekorationsgegenstände und die Anlage selbst. Teilweise wurden Gegenstände mitgenommen. Der Schaden wird von der Polizei mit 5000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Telefon 04475/1565) entgegen.