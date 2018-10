Cloppenburg Vermutlich infolge einer Verpuffung im Inneren ist ein Wohnwagen am Mittwoch gegen 2.30 Uhr in Cloppenburg in Brand geraten. Nach Polizeiangaben stand der Wohnwagen auf einem Grundstück an der Straße „Am Galgenmoor“ neben einer Garage. Zur Zeit des Brandes hielten sich zwei Männer im Wohnwagen auf, die sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Durch das Feuer wurden auch die angrenzende Garage sowie eine Hecke beschädigt. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Der Gesamtschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt, der Wohnwagen brannte vollständig aus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

• Fünf Menschen sind am Dienstag bei einem Unfall in Löningen leicht verletzt worden. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 74-jährige Löningerin mit ihrem Opel den Vinner Weg in Richtung Löningen. Als die Seniorin die Straße „Am Raddetal“ überqueren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW, der mit vier Personen (24, 25, 27, 52 Jahre) besetzt war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 13 000 Euro geschätzt.

• Eine 23-Jährige befuhr am Dienstag, 6.20 Uhr, die Linderner Straße in Richtung Peheim. Kurz vor dem Ortseingang geriet ein ihr entgegenkommender weißer Transporter leicht auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel am Ford der 23-Jährigen. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) melden.