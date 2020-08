Einsatz: 32-Jähriger verletzt Polizist mit Kopfstoß

Cloppenburg Mit einem Kopfstoß hat ein 32-jähriger Cloppenburger am Donnerstag, 2.15 Uhr, an der Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg einen 23-jährigen Polizeibeamten leicht verletzt. Der Täter wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, dessen 30-jährige Lebenspartnerin in Gewahrsam gekommen.

Nach mehrfach gemeldeten Streitigkeiten und Ruhestörungen zwischen dem 32-Jährigen und seiner Partnerin – ebenfalls aus Cloppenburg – sollten ursprünglich beide in Gewahrsam genommen werden. Der Mann verhielt sich gegenüber den Polizisten äußert aggressiv. Nachdem ihn die Beamten mit Pfefferspray hatten überwältigen können, sollte der 32-Jährige zum Funkstreifenwagen gebracht werden. Hier stieß er unvermittelt seinen Kopf gegen den des Polizisten.

Da der 32-Jährige im weiteren Verlauf äußerte, sich selbst Schaden zuzufügen und eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein bislang unbekannter Täter meldete sich am Dienstag gegen 14 Uhr telefonisch bei einem 79-jährigen Cloppenburger und gab sich ihm gegenüber als ein Bekannter der Familie aus. Der Anrufer teilte mit, dass er für eine Notlage einen hohen Bargeldbetrag benötige. Als der 79-Jährige genauer nachfragte und immer misstrauischer wurde, beendete der Anrufer das Gespräch und legte auf. Präventionstipps zum Thema Enkeltrick sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ abrufbar.

• Keine Pferdediebstähle

In sozialen Netzwerken ist jüngst vor Pferdediebstähle im Raum rund um Wildeshausen gewarnt worden. Die Polizei allerdings klärte auf, dass in den Landkreisen Oldenburg, Wesermarsch und die Stadt Delmenhorst in diesem Jahr sowie in den Jahren 2018 und 2019 keine Pferdediebstähle gemeldet worden seien.

Auch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erreichten mehrere Anrufe von besorgten Bürgern. Polizeisprecherin Nadine Luttmann versichert, dass in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta keine Pferdediebstähle angezeigt worden seien. Ferner lägen keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Taten vor. Wer aber einen Verdacht oder Hinweise darauf habe, möge sich an die Polizeidienststelle wenden. Gleiches gelte, wenn verdächtige Umstände an Orten mit Pferden festgestellt würden.

• Kein Führerschein

Ohne Führerschein befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Höltinghausen am Mittwoch, 16.45 Uhr, den Cappelner Damm in Cloppenburg. Zudem lag gegen den Mann ein Fahrverbot vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

• 54-Jähriger verletzt

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg verursachte am Mittwoch gegen 16.55 Uhr auf der Löninger Straße in Cloppenburg einen Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Hoheging und der 24-Jährige fuhren in Richtung Cloppenburg. Vor einer Ampelanlage bremste der 54-Jährige ab. Das bemerkte der 24-Jährige zu spät und fuhr auf. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstanden Sachschäden von insgesamt 600 Euro.