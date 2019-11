Cloppenburg Die Höhe macht Michael Maus keine Angst. Von Beruf ist er Baumkletterer. Viel Zeit verbringt er während seiner Arbeit in – für so machen – schwindelerregenden Höhen. Auch am Dienstag ging es für Michael Maus und seine Kollegen wieder in luftige Höhen. Im Museumsdorf Cloppenburg kümmerten sich die Baumkletterer um tote Äste und entfernten diese von den Bäumen.

Warum die Arbeit der Baumkletterer so wichtig ist, erklärte Elke Schwender, zuständig für die Garten- und Landschaftsflächen des Museumsdorfs. „Es gibt drei Gründe. Die Sicherheit unserer Besucher, die Fürsorge gegenüber den Denkmälern hier im Museumsdorf und der Schutz der Bäume“, sagte Schwender. Damit tote Äste, die bisweilen ziemlich groß und schwer sein können, nicht unkontrolliert herabfallen und Besucher oder Gebäude im Museumsdorf treffen, kontrolliert Schwender regelmäßig den Baumbestand im Museumsdorf nach Totholzästen. „Das Klima hat sich in den letzten Jahren ja auch immer mehr gewandelt. Das ist auch an den Bäumen zu sehen und deshalb gucke ich regelmäßig nach den Bäumen“. Das Entfernen der toten Äste, das je nach Bedarf auch mehrmals im Jahr stattfinden kann, soll betroffene Bäume außerdem vor dem Absterben schützen.

Bevor die Baumkletterer ihre Arbeit im Museumsdorf vor einigen Jahren zum ersten Mal aufnahmen, wurde die Arbeit auf Hubwagen und Steigern erledigt. Dies hatte jedoch einen Nachteil: „Das Gelände ist dafür eigentlich zu nass“, sagte Elke Schwender. Außerdem seien die Baumkletterer in ihrer Arbeit deutlich flexibler und können dichter an Häusern und Bäumen arbeiten.

Ungesichert in dem Wipfeln klettern die Baumkletterer aber nicht. An Seilen und mit Karabinerhaken gesichert, ziehen sie sich an dem jeweiligen Baum in die Höhe. Ebenfalls mit dabei: die Motorsäge, um den Totholzast entfernen zu können. Einfach runtergeworfen werden die abgesägten Äste nicht. Sie werden ebenfalls an Seilen befestigt und im Anschluss in Richtung Boden abgeseilt.