Cloppenburg Nur wenige Minuten vergingen am Donnerstagnachmittag, bis die Feuerwehr in der Langen Straße eintraf und sich sofort ans Werk machte. Das Ordnungsamt räumte die Straße, und auch Notarzt und Polizei waren in kürzester Zeit zur Stelle. So schnell wie die Retter vor Ort waren, war der Einsatz auch wieder beendet. Auf einem Balkon im Dachgeschoss war gegrillt worden.

Ende Februar 2014 waren in der Langen Straße zwei Häuser abgebrannt. Durch die lückenlose Bebauung und den geringen Platz rund um die Gebäude in Cloppenburgs Einkaufsstraße sind Brände dort besonders gefährlich.

Die Polizei sprach mit den Bewohnern des Dachgeschosses. Die haben übrigens nichts zu befürchten. Wenn jemand anderes einen Brand melde und dort nur gegrillt werde, treffe niemanden eine Schuld am Fehlalarm, betont die Polizei. „Wir sind froh, dass es so ausgegangen ist“, betont Pressesprecherin Maren Otten.